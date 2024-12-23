В преддверии зимних каникул сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят беседы с учащимися детских садов и школ.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия \"Новогодние каникулы!\" инспектора посетили дошкольные и общеобразовательные учреждения Чановского района.

В ходе беседы сотрудники рассказали ребятам о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках.

Напомнили о мерах личной безопасности в период зимних каникул.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает, что безопасность на дорогах зависит от соблюдения Правил дорожного движения и желает, чтобы каникулы прошли безопасно, интересно и с пользой!