В преддверии зимних каникул сотрудники Чановской Госавтоинспекции продолжают проводить беседы с учащимися школ.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия \"Новогодние каникулы!\" сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспектором ГДНОУПиПДН по Чановскому району.

Напомнили о мерах личной безопасности в период зимних каникул, а именно:

О необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках.

Что в условиях снегопада и метели видимость резко ухудшается, водители и пешеходы не видят друг друга. При переходе проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе должны убедиться, что транспортное средство остановилось и пропускает.

Зимой рано темнеет и поздно светлеет. Пешеход, одетый в темную одежду, плохо заметен для водителя, поэтому пешеходам нужно носить на одежде световозвращающие элементы.

Стоя на остановке общественного транспорта, не торопитесь навстречу приближающемуся транспорту, иначе можно упасть под колеса автобуса.

Кататься на санках и ватрушках необходимо подальше от проезжей части.

Чановская Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дорогах зависит от соблюдения Правил дорожного движения и желает, чтобы каникулы прошли безопасно, интересно и с пользой!