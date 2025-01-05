Чановская Госавтоинспекция в дни школьных каникул провели в снежном городке акцию «Засветись!»

Всем известно, что в дни школьных каникул дети намного чаще бывают на улице, посещают различные праздничные мероприятия, ледовые горки, снежные городки и другие места массовых гуляний.

Именно поэтому в снежном городке р.п. Чаны сотрудники Госавтоинспекции района провели профилактическую акцию «Засветись!», в ходе которой поздравили детей и их родителей с наступающим Рождеством, побеседовали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, призвали быть внимательными при переходе проезжей части, напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток, после чего подарили юным пешеходам фликеры и обратились к ним с просьбой «засветиться», то есть стать заметным, видимым для всех участников дорожного движения, разместив светоотражающие наклейки на верхней одежде и других аксессуарах.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде своего ребенка. Однако стоит помнить, что, даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. Помните: безопасность в Ваших руках!