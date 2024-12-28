Как известно, в преддверии Нового года все ожидают чуда – как взрослые, так
и дети.
Врамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники
Отдела МВД России поЧановскому району поздравили с наступающим Новым годом
детей, из многодетных семей попавших в трудную жизненную ситуацию, а так же
детей сотрудников находящихся в длительныхслужебных командировках.
Дети с радостью встретили долгожданных гостей, поделились планами на будущий
год и рассказали новогодние стихи. Всем участникам праздника
Полицейский Дед Мороз вручил сладкие подарки.
Но «особенный» Дед Мороз пришел к ребятам не только с
подарками: полицейские провели с детьми профилактические беседы и
напомнили их родителям о необходимости надлежащего воспитания своих
несовершеннолетних детей.
Стражи порядка отмечают, что подобные благотворительные акции воспитывают у
детей доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное
отношение к сотрудникам в форме.
и дети.
Врамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники
Отдела МВД России поЧановскому району поздравили с наступающим Новым годом
детей, из многодетных семей попавших в трудную жизненную ситуацию, а так же
детей сотрудников находящихся в длительныхслужебных командировках.
Дети с радостью встретили долгожданных гостей, поделились планами на будущий
год и рассказали новогодние стихи. Всем участникам праздника
Полицейский Дед Мороз вручил сладкие подарки.
Но «особенный» Дед Мороз пришел к ребятам не только с
подарками: полицейские провели с детьми профилактические беседы и
напомнили их родителям о необходимости надлежащего воспитания своих
несовершеннолетних детей.
Стражи порядка отмечают, что подобные благотворительные акции воспитывают у
детей доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное
отношение к сотрудникам в форме.