Как известно, в преддверии Нового года все ожидают чуда – как взрослые, так

и дети.

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники

Отдела МВД России по Чановскому району поздравили с наступающим Новым годом

детей, из многодетных семей попавших в трудную жизненную ситуацию, а так же

детей сотрудников находящихся в длительных служебных командировках.

Дети с радостью встретили долгожданных гостей, поделились планами на будущий

год и рассказали новогодние стихи. Всем участникам праздника

Полицейский Дед Мороз вручил сладкие подарки.

Но «особенный» Дед Мороз пришел к ребятам не только с

подарками: полицейские провели с детьми профилактические беседы и

напомнили их родителям о необходимости надлежащего воспитания своих

несовершеннолетних детей.

Стражи порядка отмечают, что подобные благотворительные акции воспитывают у

детей доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное

отношение к сотрудникам в форме.