Уважаемые автовладельцы,
Напоминаем, что при постановке на учет автомототранспортного средства,
необходимо вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства
документами, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021г. No 494-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставлять
диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 No 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения
регистрационных действий не истек.
Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий,
связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента
транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное
средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год
изготовления, указываемый в документах).
Информируем Вас о расположении ближайших пунктов
технического осмотра ТС
р.п. Чаны
ул. Лермонтова, 1а
Режим работы:
Вторник: 9:00 - 17:00
Четверг: 9:00 - 17:00
Пятница: 9:00 - 17:00
Суббота: 9:00 - 17:00
Обед с 13:00 до 14:00
Выходной: понедельник, среда, воскресенье.
Тел. 8-913-943-84-95г.
Татарск
ул. Советская, 15
Режим работы:
Вторник- четверг: 8:00 - 17:00 (без обеда)
Пятница: ТО автобусы (заявки подавать за неделю)
Суббота: 8:00 - 15:00 (без обеда)
Выходной: понедельник, воскресенье.
Тел. 8(383)64-26-266, 8-996-379-46-11
Напоминаем, что при постановке на учет автомототранспортного средства,
необходимо вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства
документами, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021г. No 494-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставлять
диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 No 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения
регистрационных действий не истек.
Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий,
связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента
транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное
средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год
изготовления, указываемый в документах).
Информируем Вас о расположении ближайших пунктов
технического осмотра ТС
р.п. Чаны
ул. Лермонтова, 1а
Режим работы:
Вторник: 9:00 - 17:00
Четверг: 9:00 - 17:00
Пятница: 9:00 - 17:00
Суббота: 9:00 - 17:00
Обед с 13:00 до 14:00
Выходной: понедельник, среда, воскресенье.
Тел. 8-913-943-84-95г.
Татарск
ул. Советская, 15
Режим работы:
Вторник- четверг: 8:00 - 17:00 (без обеда)
Пятница: ТО автобусы (заявки подавать за неделю)
Суббота: 8:00 - 15:00 (без обеда)
Выходной: понедельник, воскресенье.
Тел. 8(383)64-26-266, 8-996-379-46-11