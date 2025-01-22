Уважаемые автовладельцы,

Напоминаем, что при постановке на учет автомототранспортного средства,

необходимо вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства

документами, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021г. No 494-ФЗ

«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставлять

диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного

средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,

оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 No 170-ФЗ «О

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения

регистрационных действий не истек.

Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий,

связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента

транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное

средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год

изготовления, указываемый в документах).

Информируем Вас о расположении ближайших пунктов

технического осмотра ТС

р.п. Чаны

ул. Лермонтова, 1а

Режим работы:

Вторник: 9:00 - 17:00

Четверг: 9:00 - 17:00

Пятница: 9:00 - 17:00

Суббота: 9:00 - 17:00

Обед с 13:00 до 14:00

Выходной: понедельник, среда, воскресенье.

Тел. 8-913-943-84-95г.

Татарск

ул. Советская, 15

Режим работы:

Вторник- четверг: 8:00 - 17:00 (без обеда)

Пятница: ТО автобусы (заявки подавать за неделю)

Суббота: 8:00 - 15:00 (без обеда)

Выходной: понедельник, воскресенье.

Тел. 8(383)64-26-266, 8-996-379-46-11