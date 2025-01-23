Сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району проводят агитационные беседы в образовательных учреждениях района.

Заместитель начальника Отдела МВД России по Чановскому району Семенов А.В., совместно с сотрудниками Чановской Госавтоинспекции провели агитационную беседу.

Сотрудники рассказали учащимся 9-11 классов куда можно поступить после окончания школы выбор оказался достаточно велик!Отдел МВД России по Чановскому району проводит набор кандидатов

для поступления в образовательные организации высшего образования Министерства Внутренних Дел России по очной формам обучения в Омскую академию МВД России;

Кандидатами для поступления могут быть:

- гражданская молодежь, обучающаяся в средних и средних профессиональных образовательных организациях, граждане прошедшие службу в вооруженных силах РФ, в возрасте до 25 лет, способные по своим личностным и деловым качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья, исполнять возложенные на сотрудников органов внутренних дел обязанности. Прием в образовательные организации лиц женского пола осуществляется в зависимости от специализации подготовки кадров, наличия необходимых социально-бытовых, санитарно-гигиенических условий, в пределах и порядке, установленном МВД России.

Всем кандидатам на обучение рекомендуется по окончании образовательных организаций среднего и среднего профессионального образования сдавать три основных единых государственных экзамена по предметам: русский язык, история, обществознание, что позволит им в дальнейшем, по прибытии в вуз, при необходимости, переводиться с одной специальности на другую.

С момента зачисления, в образовательные организации обучаемые

становятся сотрудниками органов внутренних дел и на них распространяются все права и льготы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О полиции». Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, в период учебы, им выплачивается должностной оклад и оклад по специальному званию. Кроме того курсантам предоставляется бесплатное общежитие. На последнем курсе обучения курсантам присваивается первое специальное звание среднего начальствующего состава «младший лейтенант полиции» и по окончании образовательной организации выдается диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации «юрист». Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел.

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления в

образовательные организации МВД России можно получить по тел.21-479, либо в каб. No15 отдела МВД России по Чановскому району