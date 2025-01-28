Сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району проводят агитационные беседы в образовательных учреждениях района.Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Чановскому району Валитов Р.М., совместно с сотрудниками Чановской Госавтоинспекции провели агитационную беседу для учащихся 9-11 классов

Полицейские рассказали учащимся о специфике службы в органах внутренних дел, а также о возможностях дальнейшего трудоустройства. Особое внимание было уделено вопросам поступления в высшие учебные заведения системы МВД России. Будущим студентам были разъяснены требования, предъявляемые к кандидатам, порядок поступления, а также социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам полиции.

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления в

образовательные организации МВД России можно получить по тел.21-479, либо в каб. №15 отдела МВД России по Чановскому району