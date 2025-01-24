Начальник Отдела МВД России по Чановскому району Крыжановский С.В. провел агитационную беседу в Чановской СШ №2.Начальник Отдела МВД России по Чановскому району рассказал учащимся 11 классов куда можно поступить после окончания школы.

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