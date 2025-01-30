Сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с ЮИДом Чановской средней школы №1 организовали пешую экскурсию для учеников 4 х классов по безопасному маршруту.В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и повторения назначения некоторых дорожных знаков ученики совершили тематическую экскурсию к пешеходному переходу.В ходе мероприятия ребята закрепляли знания о правилах дорожного движения, перехода дороги на нерегулируемом и регулируемом пешеходном переходе, а также правила поведения рядом с проезжей частью.Особое внимание ребята уделили дорожному знаку «Пешеходный переход», который информирует пешеходов и водителей быть внимательными и ответственными. Что, переходя проезжую часть в неустановленном месте, пешеходы рискуют своей жизнью и подвергают опасности других участников дорожного движения.На пешеходном переходе сотрудники на практике объяснили какие дорожные ловушки их могут подстерегать, что на проезжей части необходимо быть предельно внимательными. Дорогу переходить только по пешеходному переходу.