Экскурсия к пешеходному переходу \"Учимся переходить дорогу правильно!\"

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и повторения назначения некоторых дорожных знаков воспитанники детского сада №1 совместно с сотрудниками Госавтоинспекции совершили тематическую экскурсию к пешеходному переходу.

В ходе мероприятия дети закрепляли знания о правилах дорожного движения, перехода дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, а также правила поведения рядом с проезжей частью.

Особое внимание ребята уделили дорожному знаку «Пешеходный переход», который информирует пешеходов и водителей быть внимательными и ответственными. Дети закрепили, что, переходя проезжую часть в неустановленном месте, пешеходы рискуют своей жизнью и подвергают опасности других участников дорожного движения.