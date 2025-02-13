Чановская Госавтоинспекция проводит профилактическую работу с водителями транспортных средств на дорогах федерального значенияСотрудники провели профилактическое мероприятие «Водитель! Дорога требует дисциплины!» на автодороге Р-254 \"Иртыш\"В ходе мероприятия водителям напомнили о важности соблюдении Правил дорожного движения. Инспекторы рекомендовали в связи с изменяющимися погодными условиями при управлении транспортным средством быть внимательными, особенно в условиях ограниченной видимости и на скользкой дороге, выбирать скоростной режим исходя из дорожной обстановки не совершать резких маневров и необдуманных обгонов. В тёмное время суток следует обращать особое внимание на обочины, по которым могут двигаться пешеходы.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения - это не только требование законодательства, но и важная мера безопасности для всех участников дорожного движения!