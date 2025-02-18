Будьте бдительны! Мошенники стали представляться сотрудниками «Энергосбыта»



Аферисты под различными предлогами (проверка или замена электросчетчика, перерасчет платежей, изменение номера счета для оплаты электроэнергии), пытаются войти в доверие к жертве.



Их цель выманить коды, которые придут Вам в смс-сообщении. С их помощью они могут получить доступ к личному кабинету гражданина на «Госуслугах», похитить персональные данные и уже в дальнейшем воспользоваться ими в преступных целях, к примеру оформить кредиты от Вашего имени в банковских организациях. В последние дни по территории региона прокатилась волна телефонных звонков от аферистов, которые представляются именно сотрудниками Энергосбыта.



Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и помнить о том, что сотрудники «Энергосбыта» не обзванивают массово клиентов с целью сбора показаний приборов учета, замены электросчетчика, не просят назвать коды из смс-сообщений, не задают вопросы, не касающиеся электроснабжения.



Любую информацию клиенты могут уточнить у сотрудников через официальные каналы связи, указанные в квитанции и на сайте компании.