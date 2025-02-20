В рамках патриотической акции \"Неделя мужества\" приуроченной ко Дню защитника Отечества Чановская Госавтоинспекция

организовала для воспитанников дошкольного общеобразовательного учреждения экскурсию в Краеведческий музейДля ребят была организована экскурсия по залам музея, рассказывающим о защитниках Отечества в различные эпохи

Экскурсовод музея познакомила детей с экспонатами, представленными в экспозициях, рассказала о земляках, проявивших смелость и отвагу при исполнении служебного долга.

Особенно интересно ребятам было узнать о сотрудниках органов внутренних дел, которые стали образцом несения службы для своих коллег и примером мужества для каждого жителя города. В завершение мероприятия с призывом равняться на героев, которые, не жалея своих жизней, защищали Родину во время Великой Отечественной войны, которые в мирное время, стоя на защите законности и правопорядка, с честью исполняют свой долг

Ребята узнали о самых важных исторических моментах, с любопытством рассматривали архивные фотографии, вещи, принадлежащие участникам войны.