Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником – «Днем защитника Отечества»

В преддверии праздника Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции Чановского района поздравили автолюбителей с 23 февраля.

Водители, которых останавливали сотрудники, были приятно удивлены, когда вместо проверки документов их поздравили с наступающим праздником, пожелали успехов, мира в семье, безопасных дорог и призвали водителей к неукоснительному соблюдению ПДД. Мужчины-водители в свою очередь со словами благодарности, пообещали всегда быть внимательными при управлении автомобилем, не нарушать правила дорожного движения и уважать пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что приятные сюрпризы не только подняли настроение водителям, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге.