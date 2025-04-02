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🛴Лихие самокатчики на тротуарах — боль каждого пешехода. С началом весны они снова появились на улицах. 
МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. За несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения. 
Общие правила: 
🔵скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч; 
🔵на самокате можно передвигаться только по одному; 
🔵нужно использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели; 
🔵перед выездом нужно обязательно проверить, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади. 
Места, где можно ездить на электросамокатах: 
⚪велосипедные дорожки; 
⚪велопешеходные дорожки: 
⚪велосипедные зоны и полосы; 
⚪тротуар и пешеходные зоны, если нет велодорожки; 
⚪обочина; 
⚪правый край автодороги, если нет другого пути. 
Возраст самокатчиков: 
🔵до 7 лет дети могут кататься под присмотром родителей на тротуарах, а также в пределах пешеходных и велопешеходных зон, в том числе на специально выделенных дорожках; 
🔵от 7 до 14 лет могут ездить там же, где и дети до 7 лет, но без сопровождения взрослых; 
🔵старше 14 лет могут выезжать на правый край автодороги, но только в том случае, если нет другого пути проезда. 
Электросамокат на автодороге: 
⚪скорость транспортного потока не должна быть больше 60 км/ч; 
⚪на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» самокатом пользоваться нельзя; 
⚪пересекать проезжую часть самокатчик обязан только по пешеходному переходу и пешком, везя средство передвижения рядом. 
Если хотите взять электросамокат в аренду: 
🔵арендовать самокат можно только с 18 лет; 
🔵у вас должен быть аккаунт в верифицированном приложении по аренде СИМ; 
🔵никому не передавайте свои аккаунты для аренды. Это грозит штрафом и отключением вашего профиля от приложения. Размер штрафа варьируется в зависимости от компании, предоставившей СИМ.
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