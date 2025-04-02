🛴Лихие самокатчики на тротуарах — боль каждого пешехода. С началом весны они снова появились на улицах.

МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. За несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.

Общие правила:

🔵скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч;

🔵на самокате можно передвигаться только по одному;

🔵нужно использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели;

🔵перед выездом нужно обязательно проверить, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади.

Места, где можно ездить на электросамокатах:

⚪велосипедные дорожки;

⚪велопешеходные дорожки:

⚪велосипедные зоны и полосы;

⚪тротуар и пешеходные зоны, если нет велодорожки;

⚪обочина;

⚪правый край автодороги, если нет другого пути.

Возраст самокатчиков:

🔵до 7 лет дети могут кататься под присмотром родителей на тротуарах, а также в пределах пешеходных и велопешеходных зон, в том числе на специально выделенных дорожках;

🔵от 7 до 14 лет могут ездить там же, где и дети до 7 лет, но без сопровождения взрослых;

🔵старше 14 лет могут выезжать на правый край автодороги, но только в том случае, если нет другого пути проезда.

Электросамокат на автодороге:

⚪скорость транспортного потока не должна быть больше 60 км/ч;

⚪на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» самокатом пользоваться нельзя;

⚪пересекать проезжую часть самокатчик обязан только по пешеходному переходу и пешком, везя средство передвижения рядом.

Если хотите взять электросамокат в аренду:

🔵арендовать самокат можно только с 18 лет;

🔵у вас должен быть аккаунт в верифицированном приложении по аренде СИМ;

🔵никому не передавайте свои аккаунты для аренды. Это грозит штрафом и отключением вашего профиля от приложения. Размер штрафа варьируется в зависимости от компании, предоставившей СИМ.