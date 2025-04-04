🚔Госавтоинспекция разъясняет порядок продления водительских удостоверений



🪪В связи с поступающими вопросами относительно продления водительских удостоверений Госавтоинспекция разъясняет:



✅Автоматически продлеваются на три года национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.



➡Так, в случае истечения срока действия водительского удостоверения, например, в мае 2022 года, оно будет считаться действительным до мая 2025 года.



Никаких дополнительных отметок в документе проставлять не потребуется — продление происходит автоматически.



⚠Водительские удостоверения, выданные ранее, срок действия которых до этого уже продлевался на три года, второй раз продлению не подлежат. Их необходимо заменить в установленном порядке.











