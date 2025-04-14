С наступлением теплых дней на дорогах города стали регистрироваться ДТП с участием СИМГосавтоинспекция Новосибирской области напоминает участникам о правилах передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности.С наступлением теплых дней горожане все чаще стали передвигаться с использованием электросамокатов. Подобные поездки при нарушении правил дорожного движения могут обернуться дорожно-транспортным происшествием .Так, 12 апреля 2025 года на территории Железнодорожного района водитель 1996 года рождения, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару не справился с управлением и совершил самоопрокидывание, в результате чего травмировался.Согласно п. 24.1 ПДД \"Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в возрасте старше 14 лет должно осуществляться:по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов\".Допускается движение на средствах индивидуальной мобильности по правому краю проезжей части дороги при условии, что отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним;на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди.При этом, пользователям СИМ пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходному переходу, предварительно спешившись.