Уважаемые автовладельцы,

2 МОЭТН и РАМТС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области информирует Вас о том, что во исполнение Федерального закона от 8 июля 2024 г. № 174ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же Постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. № 1540 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764», с 1 марта 2025 года усовершенствована процедура государственной регистрации транспортных средств.

В частности, прежний владелец транспортного средства будет иметь право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета данного транспортного средства после его отчуждения в случае:

- заключения договора с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или при его нотариальном удостоверении, вступления в законную силу судебного акта непосредственно в регистрационное подразделение либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;

- заключения договора в простой письменной форме на бумажном носителе непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении десяти дней со дня отчуждения транспортного средства.

Также исключается обязанность нового владельца транспортного средства страховать свою гражданскую ответственность до совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства.