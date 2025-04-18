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Уроки безопасности для школьников района

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях района «уроки безопасности», направленные на воспитание дорожно-транспортной культуры несовершеннолетних.

В начале мероприятия сотрудники рассказали школьникам об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части дороги, к чему приводят нарушения Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.

После познавательной беседы юные участники дорожного движения отвечали на вопросы, отгадывали загадки, кроссворды, разгадывали тематические ребусы. Также ребята с удовольствием решали ситуационные задачи по ПДД и делились своими знаниями правил безопасности на дороге.
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