Госавтоинспекция района провела акцию «Будь примерным пешеходом»



Сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» провели в р.п. Чаны профилактическую акцию «Будь примерным пешеходом», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения.



В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вместе со своими юными помощниками вручали пешеходам тематические памятки и призывали соблюдать Правила дорожного движения, а именно: переходить проезжую часть в зоне пешеходного перехода, если есть светофор – только на зеленый сигнал, а также быть внимательными и дожидаться полной остановки транспорта перед тем, как приступить к переходу. Несовершеннолетним пешеходам рекомендовали при переходе проезжей части снимать наушники и капюшоны, чаще смотреть по сторонам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов: очень важно переходить проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, при этом перед выходом на дорогу пешеход обязан убедиться в безопасности. Игнорирование правил может повлечь тяжкие последствия.