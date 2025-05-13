В школах Чановского района проведен «День дорожной безопасности»





Главная цель мероприятий – воспитание дисциплинированных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.





13 мая 2025 года сотрудники Госавтоинспекции совместно инспекторами ПДН Отдела МВД России по Чановскому району провели в образовательных учреждениях Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.





Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.