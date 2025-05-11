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\"🚓\"\"🚗\"\"‼\"\"❗\"\"❕\" \"⭕\"️ ВЧановском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

\"⚡\"В результате опрокидывания транспортного средства погибли три человека.

\"✅\"По предварительной информации 10.05.2025 около 23 часов на территории Чановского района водитель 1990 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2121 по автодороге «Чаны - Новояблоновка» со стороны д.Новояблоновка в сторону с.Таган, в пути следования совершил съезд с дороги в левую обочину с последующим опрокидыванием в левый кювет.

\"‼\"В результате ДТП погибли водитель транспортного средства и двое его пассажиров: мужчина 1986 года рождения и женщина 2004 года рождения.

\"➡\" Обстоятельства автоаварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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