️ ВЧановском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
В результате опрокидывания транспортного средства погибли три человека.
По предварительной информации 10.05.2025 около 23 часов на территории Чановского района водитель 1990 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2121 по автодороге «Чаны - Новояблоновка» со стороны д.Новояблоновка в сторону с.Таган, в пути следования совершил съезд с дороги в левую обочину с последующим опрокидыванием в левый кювет.
В результате ДТП погибли водитель транспортного средства и двое его пассажиров: мужчина 1986 года рождения и женщина 2004 года рождения.
Обстоятельства автоаварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.