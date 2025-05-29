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Уважаемые автовладельцы

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, только не все им пользуются.

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Ещё раз хотелось бы Вам напомнить, что с 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем внесены изменения, дополняющие перечень документов, предоставляемых для совершения регистрационных действий.

При постановке на учет автомототранспортного средства, необходимо вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства документами предоставлять диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения регистрационных действий не истек.

Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год изготовления, указываемый в документах).

Режим работы

1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

(р.п Чаны, ул. Ленина, 245)

ВТОРНИК 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ЧЕТВЕРГ 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ПЯТНИЦА 09.00-17.00 ОБЕД 13.00-14.00

СУББОТА 09.00-16.00 ОБЕД 13.00-14.00

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