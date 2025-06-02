\"Велогонка\"Сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с ДЮСШ Чановского района провели \"Велогонку\" в честь праздника Дня защиты детей!1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!Инспекторы Госавтоинспекции рассказали ребятам о правилах дорожного движения на велосипедах!Родителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!Каждому участнику вручили памятные призы от Госавтоинспекции и памятки \"Правила дорожного движения\".Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы