Детские удерживающие устройства!
Уважаемые водители, автомобильное удерживающее устройство для перевозки детей – необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или экстренном манёвре.
Детское кресло - предназначено для перевозки детей сидя. Представляет собой полноценное кресло, оборудованное ремнями безопасности для ребенка. Такая конструкция позволяет надежно зафиксировать ребенка. Кресло защищает ребенка в том числе и сбоку.
Бустер - представляет собой непосредственно сиденье, без спинки. Приподнимает ребенка относительно сиденья в автомобиле и позволяет пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности.
Адаптер - представляет собой треугольную накладку, которая устанавливается на штатные ремни безопасности. Позволяет отвести верхнюю часть ремня от шеи ребенка.
Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле – за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые детские удерживающие устройства позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.
Уважаемые водители, автомобильное удерживающее устройство для перевозки детей – необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или экстренном манёвре.
Рассмотрим самые популярные разновидности устройств, представленные на рисунке выше:
Детская люлька - предназначена для перевозки детей в лежачем положении.
Детское кресло - предназначено для перевозки детей сидя. Представляет собой полноценное кресло, оборудованное ремнями безопасности для ребенка. Такая конструкция позволяет надежно зафиксировать ребенка. Кресло защищает ребенка в том числе и сбоку.
Бустер - представляет собой непосредственно сиденье, без спинки. Приподнимает ребенка относительно сиденья в автомобиле и позволяет пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности.
Адаптер - представляет собой треугольную накладку, которая устанавливается на штатные ремни безопасности. Позволяет отвести верхнюю часть ремня от шеи ребенка.
Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка, при его покупке лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, чтобы удерживающее устройство было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём был правильно пристегнут. Для этого на удерживающем устройстве располагаются соответствующие наклейки с размещением инструкции, на которой наглядно описывается правильный способ крепления.
Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле – за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые детские удерживающие устройства позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.