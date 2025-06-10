В ЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2025»





В районном поселке Чаны Новосибирской области среди учащихся общеобразовательных учреждений Чановского района проведен конкурс юных инспекторов движения «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2025».

Целью данного мероприятия является повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по обучению детей и подростков основам Правил дорожного движения, а также развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов школ, родителей, предприятий, общественных организаций и сотрудников Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.





Принимали участие в конкурсе 6 команд. Компетентное жюри оценивало театрализованные постановки, фигурное вождение велосипеда, ПДД, оказание первой помощи.

1 место занял отряд ЮИД «Клаксон» ((МБОУ Чановская СШ№1, руководитель отряда Мухомедзянова А.А), 2 место досталось отряду ЮИД «Перекресток» (ДЮЦ ,« Гармония», руководители отряда –Петрова Н.С.), 3 место занял отряд ЮИД «БеркуД» (ЮИД «БеркуД» (МБОУ Чановская СШ №2), руководитель отряда Джунусов А.А..