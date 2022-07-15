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Использование интернет-портала: www.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы, оплатить государственную пошлину со скидкой.

В любое удобное для Вас время, вы можете подать заявление в электронном виде по вопросу выдаче (замене) водительского удостоверения, для этого необходимо зайдя в свой «Личный кабинет» выбрать соответствующую услугу, после чего поэтапно заполнить все поля заявления, а так же указать дату, время для оказания услуги и адрес подразделения, в котором Вы желаете получить услугу. Для получения государственной услуги заявителю необходимо прибыть в подразделение к тому времени, которое им было выбрано.

Для получения национального водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, Вы можете обратиться в любое экзаменационное отделение ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Врио начальника экзаменационного отделения

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД

России по Новосибирской области А.С. Булгаков