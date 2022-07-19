«Итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий «Дебитор»



На территории Чановского района проведены оперативно – профилактические мероприятия «Дебитор», направленные на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки.

В рамках мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции и ССП с 11 по 15 проводились совместные рейды по месту жительства лиц, не уплативших административный штраф.

В ходе проводимых рейдов привлечено к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неуплату штрафа 3 граждан.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району