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«Итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий «Дебитор»

На территории Чановского района проведены оперативно – профилактические мероприятия «Дебитор», направленные на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки.
В рамках мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции и ССП с 11 по 15 проводились совместные рейды по месту жительства лиц, не уплативших административный штраф.
В ходе проводимых рейдов привлечено к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неуплату штрафа 3 граждан.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району
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