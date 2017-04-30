выездной межрайонный семинар «Сибирские селянки»
18 мая в МАУК «Чановский РДК» в 10-00 час. будет проходить выездной межрайонный семинар «Сибирские селянки», автором которого является НОО «Городской центр садоводства». В программе семинара консультации профессора Титовой Г.Т. и садоводов, цветоводов – опытников «Дачной академии». Приглашаем всех желающих на семинар и ярмарку – продажи семян, рассады, саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, которая будет организована в 9-00 час. на площадке около здания.
18 мая, в Четверг 10:00 РДК