Погода
|облачность
|температура
|направление
и скорость ветра
|Cегодня
|утро
|-33
|
Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
|день
|-36
|
Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
|вечер
|-39
|
Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
|ночь
|-21
|
Ветер южный, юго-западный
5 м/с
|Завтра
|утро
|-31
|
Ветер южный, юго-западный
5 м/с
|день
|-27
|
Ветер южный, юго-западный
5 м/с
|вечер
|-23
|
Ветер южный, юго-западный
5 м/с
|ночь
|-15
|
Ветер южный, юго-западный
6 м/с
|Воскресенье 25 декабря
|утро
|-19
|
Ветер южный, юго-западный
6 м/с
|день
|-16
|
Ветер южный, юго-западный
6 м/с
|вечер
|-16
|
Ветер южный, юго-западный
6 м/с
|ночь
|-14
|
Ветер юго-западный
6 м/с
|Понедельник 26 декабря
|утро
|-15
|
Ветер юго-западный
6 м/с
|день
|-13
|
Ветер юго-западный
6 м/с
|вечер
|-11
|
Ветер юго-западный
6 м/с
|ночь
|-15
|
Ветер южный
5 м/с
|Вторник 27 декабря
|утро
|-16
|
Ветер южный
5 м/с
|день
|-16
|
Ветер южный
5 м/с
|вечер
|-16
|
Ветер южный
5 м/с
|ночь
|-4
|
Ветер юго-западный
8 м/с
|Среда 28 декабря
|утро
|-14
|
Ветер юго-западный
8 м/с
|день
|-11
|
Ветер юго-западный
8 м/с
|вечер
|-7
|
Ветер юго-западный
8 м/с
|ночь
|+1
|
Ветер западный
5 м/с
|Четверг 29 декабря
|утро
|-2
|
Ветер западный
5 м/с
|день
|0
|
Ветер западный
5 м/с
|вечер
|0
|
Ветер западный
5 м/с
|ночь
|-2
|
Ветер западный, юго-западный
6 м/с
|Пятница 30 декабря
|утро
|+1
|
Ветер западный, юго-западный
6 м/с
|день
|-1
|
Ветер западный, юго-западный
6 м/с
|вечер
|-2
|
Ветер западный, юго-западный
6 м/с
|ночь
|-4
|
Ветер западный
3 м/с
|Суббота 31 декабря
|утро
|-3
|
Ветер западный
3 м/с
|день
|-2
|
Ветер западный
3 м/с
|вечер
|-4
|
Ветер западный
3 м/с