Погода

облачность температура направление
и скорость ветра
Cегодня
утро ясно -33 Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
день ясно -36 Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
вечер ясно -39 Ветер северный,северо-восточный
3 м/с
ночь небольшой снегопад -21 Ветер южный, юго-западный
5 м/с
Завтра
утро небольшой снегопад -31 Ветер южный, юго-западный
5 м/с
день небольшой снегопад -27 Ветер южный, юго-западный
5 м/с
вечер небольшой снегопад -23 Ветер южный, юго-западный
5 м/с
ночь снегопад -15 Ветер южный, юго-западный
6 м/с
Воскресенье 25 декабря
утро снегопад -19 Ветер южный, юго-западный
6 м/с
день снегопад -16 Ветер южный, юго-западный
6 м/с
вечер снегопад -16 Ветер южный, юго-западный
6 м/с
ночь ясно -14 Ветер юго-западный
6 м/с
Понедельник 26 декабря
утро ясно -15 Ветер юго-западный
6 м/с
день ясно -13 Ветер юго-западный
6 м/с
вечер ясно -11 Ветер юго-западный
6 м/с
ночь ясно -15 Ветер южный
5 м/с
Вторник 27 декабря
утро ясно -16 Ветер южный
5 м/с
день ясно -16 Ветер южный
5 м/с
вечер ясно -16 Ветер южный
5 м/с
ночь небольшой снегопад -4 Ветер юго-западный
8 м/с
Среда 28 декабря
утро небольшой снегопад -14 Ветер юго-западный
8 м/с
день небольшой снегопад -11 Ветер юго-западный
8 м/с
вечер небольшой снегопад -7 Ветер юго-западный
8 м/с
ночь снегопад +1 Ветер западный
5 м/с
Четверг 29 декабря
утро снегопад -2 Ветер западный
5 м/с
день снегопад 0 Ветер западный
5 м/с
вечер снегопад 0 Ветер западный
5 м/с
ночь снегопад -2 Ветер западный, юго-западный
6 м/с
Пятница 30 декабря
утро снегопад +1 Ветер западный, юго-западный
6 м/с
день снегопад -1 Ветер западный, юго-западный
6 м/с
вечер снегопад -2 Ветер западный, юго-западный
6 м/с
ночь небольшой снегопад -4 Ветер западный
3 м/с
Суббота 31 декабря
утро небольшой снегопад -3 Ветер западный
3 м/с
день небольшой снегопад -2 Ветер западный
3 м/с
вечер небольшой снегопад -4 Ветер западный
3 м/с