В России голодные и нищие люди начали выходить с плакатами на улицы. 2016 г.

абра
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Вдумайтесь, примерно 30% российских детей находятся за порогом нищеты!
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