ПУТИН СКАЗАЛ ПРАВДУ О СЕБЕ (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) тут и про нашу обл. новосиб. есть.

абра
97
Путин рассказал вещи, о которых раньше не говорил. Как это скажется на будущем России? Об этом в новом видео
- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться