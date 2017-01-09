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ГОПНИКИ ИЗБИЛИ ПАРНЯ ЗА ПРИЧЁСКУ
| 21:18
abra
99
За что избивают гопники в 21-м веке в России? ВЖУХ и ты просто охерел от увиденного в новом видео
КТО ПОРТИТ ПУТИНУ НОВЫЙ ГОД?
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abra
около 4 месяцев назад
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у нас в чанах во всех буджетных сферах всегда требуют проголосовать за ЕР и путина.
abra
около 4 месяцев назад
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я даже знаю ответ! "СВОБОДА СЛОВА"!
abra
около 4 месяцев назад
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Почему у нас плакаты с лозунгами единоросов кругом? а другие партии нельзя? срывают.
ohome
около 4 месяцев назад
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svtol
около 7 месяцев назад
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@васек
вот так люди лет 20 уже думают)))
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