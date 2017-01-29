Из апатии в бедность

Жена пришла с работы с опущенными руками и потухшим взглядом. Она преподает танцы в бюджетном учреждении. «Я думаю, может уволиться…» В чем же дело? Оказывается, последней каплей стал отказ вышестоящего начальства предоставить помещение для выступления ее группы. Вроде бы уже почти договорились, но тут невыполнимое требование — заполнить зрительный зал на тысячу мест. Каким образом?

И почему вдобавок ко всем своим обязанностям и куче дурацких отчетов этим должен заниматься педагог бюджетного учреждения? За зарплату ниже реального прожиточного минимума будь любезна работай полный рабочий день. Костюмы — сами, за свои деньги и своими руками. Свет, звук — сами, выступления в выходные и праздники — не в счет.

А тут еще и ученицы потихоньку разбредаться начали. Она их не осуждает, понимает — кто-то кроме учебы пошел работать — жить-то как-то надо. Где уж тут еще и на танцы время выкраивать. А там ведь, в кружке, тоже работать надо, выкладываться, и душой, и телом. Откуда силы?

И так, похоже, не только у нее. Сын ходит в спортивную секцию. Его тренера постоянно кто-то подменяет. Спрашиваю, чего сегодня делали на тренировке? Да то же, что и всегда. Никакого продвижения вперед. Откуда ему взяться, если тренеры постоянно подменяют друг друга, если им не до учеников? И осуждать их ведь тоже язык не повернется. На 10 тысяч рублей в месяц много ли наработаешь? Понятно, приходится подрабатывать то тут, то там. В итоге — работа за копейки, а на выходе — пыль в глаза и тотальная халтура. Или работа на износ, чреватая физическим и психологическим срывом.

Складывается такое ощущение, что многие люди в России сегодня уже просто выживают на пределе своих возможностей, а их материальный, физический, психологический ресурсы на исходе. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пообещал бюджетникам индексацию зарплат в 2017 году. Об увеличении заработков в коммерческом секторе, в котором в РФ работает 80-85% населения, речь, естественно, не идет. Денег бюджетникам прибавят, исходя из цифр официальной инфляции, которая, как обещает Путин, в 2017 году может составить 4%. Так что, вероятнее всего, получится как всегда — человеку добавят еще пару копеек, а работать потребуют на треть больше.

Можно сказать, что российское государство действует в духе Остапа Бендера, нанимавшего Шуру Балаганова на таких условиях: «За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг»…

Да, инфляция может оказаться рекордно низкой, но произойдет это не из-за блестящих действий правительства, а из-за обнищания населения. Платежеспособный спрос в России в последние три года постоянно падает. По данным исследовательского холдинга Ромир, в декабре в 2014 средний чек в российских магазинах года составлял 670 рублей, через год он сократился до 643 рублей, а в декабре 2016 года и вовсе упал до 591 рубля.

Потребительский бум, который долгое время был одним из самых мощных двигателей российской экономики, на глазах сходит на нет. Цены на нефть не растут уже давно, колеблясь вокруг отметки 50-55 долларов за баррель. А значит, ресурсов будет все меньше и меньше.

Уныние и апатия населения будут усиливаться, потому что жизнь людей не улучшается. Чем собирается их взбодрить правительство? Очередными внешнеполитическими победами? Рискованно. Да и экономические проблемы страны это явно не решит, наоборот, только усугубит.

Неужели надежда только на то, что нефтяные цены вновь начнут расти, а пока как-нибудь перекантуемся? Дальновидная стратегия, слов нет, но может не сработать. Потому что, как мудро напомнил Герман Греф, «каменный век закончился не потому, что кончились камни». Нефтяной век тоже заканчивается не потому, что иссякают месторождения…

Какие еще варианты? Заграница (в лице Трампа) нам поможет? Может быть. А может, и помешает. Да, кто-то и правда верит, что «президент США наш», что он пришел к власти исключительно для того, чтобы помочь России продолжить подниматься с колен. Но даже если допустить, что это действительно так, то Трамп явно не сможет лично решить проблемы всех российских семей. Многие как-то забывают, что он все-таки американский президент, а не российский.

Наши проблемы за нас никто решить не в состоянии, это очевидно. Проблема в том, что никто пока в России похоже их решать и не собирается.