Медведев - ИДИ НА.. РЕН ТВ!

абра
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 Опубликовано: 28 февр. 2017 г.

Свежая порция бреда с последнего выступления Дмитрия Медведева. Только самое неадекватное и лживое


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