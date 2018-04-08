Новый подход к розничной продаже картофеля в Нидерландах

Начиная с апреля текущего года, покупатели голландской продуктовой сети Albert Heijn смогут лицезреть совершенно новую витрину с картофелем.

Новая сегментация, новые продукты и концепции упаковки и информативные этикетки - все предназначено, чтобы сделать его проще для потребителей, чтобы сделать правильный выбор из обилия выбора.

Создание витрины и упаковки является результатом совместных усилий маркетологов продуктовой, фермерского кооператива картофелеводов Agrico и компании-упаковщиков картофеля Leo de Kock и Nedato. Цель проделанной работы состояла в следующем: дать возможность голландцам вновь открыть для себя картофель.

Нидерланды-картофельная страна. Голландцы не только экспортируют много картофеля в другие страны мира, они также любят есть картофель сами, примерно три-четыре раза в неделю. Новая упаковка и раскладка корнеплодов позволит удовлетворить потребность самых изысканных гурманов.

Наиболее значительные изменения претерпела упаковка картофеля. Здесь применили прозрачную упаковку со специальным УФ-фильтром. Это позволяет покупателю полностью рассмотреть приобретаемый продукт, а фильтр блокирует ультрафиолетовые лучи, которые портят внешний вид картофеля.





Источник: https://vk.com/kartofel_optom_vk