Экстренное предупреждение: морозы

По данным синоптиков, с 22 по 24 декабря в Новосибирской области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха от -40оС до -45оС.

ОНДиПР по Чановскому району рекомендует жителям Чановского района необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно следить за детьми.

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки - они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Первая помощь при обморожении: прежде всего, необходимо согреть обмороженный участок тела; восстановить кровообращение путем постепенного отогревания. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.

Рекомендации при сильных морозах:

- быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем;

- особое внимание уделить печному отоплению и бытовым электроприборам, полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не перекаливать печи и не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы

- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте, а также на удаленные расстояния.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», или 112.