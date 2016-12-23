В период долгожданных зимних каникул, детям и их родителям предстоит хорошо отдохнуть, покататься на санках, коньках, лыжах по ледяным и снежным горкам. Дети будут много времени находиться на улице. Но чтобы не произошло с ребятами несчастья, Госавтоинспекция рекомендует родителям напомнить своим детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения:

- переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора;

- при переходе даже по пешеходному переходу убедитесь, что автомашины остановились, и пропускают вас;

- дорогу переходите только шагом, но не бегом, так как можно поскользнуться и упасть;

- не выбегайте на дорогу перед близко идущим транспортным средством помните, что в зимнее время машина сразу остановиться не смогут;

- не устраивайте катания на резиновых ватрушках, санках и коньках вблизи проезжей части улиц и дорог;

- не стойте вблизи буксующей автомашины, ее может снести в любую сторону, не катайтесь, прицепившись сзади за бампер автомашины, при резком торможении можно не удержаться и очутиться под машиной.

Уважаемые взрослые, используйте на верхней одежде своих детей светоотражающие элементы, чтобы водители транспортных средств могли вовремя увидеть несовершеннолетних детей в условиях короткого светового дня и ограниченной видимости. Это убережет их от беды.

При перевозке детей в салоне автомобиля родителям следует помнить о необходимости использования детских удерживающих устройств и недопустимости нарушения ПДД.

Соблюдая и объясняя своим детям эти простые правила, вы сохраните им жизнь и здоровье!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району.