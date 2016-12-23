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      В период долгожданных зимних каникул, детям и их родителям предстоит хорошо отдохнуть, покататься на санках, коньках, лыжах по ледяным и снежным горкам. Дети  будут много времени находиться на улице. Но чтобы не произошло с ребятами несчастья,       Госавтоинспекция рекомендует родителям напомнить своим детям о необходимости  соблюдения Правил дорожного движения:

    - переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора;

    - при переходе даже по пешеходному переходу убедитесь, что автомашины остановились, и пропускают вас;

    - дорогу переходите только шагом, но не бегом, так как можно поскользнуться и упасть;

    - не выбегайте на дорогу перед близко идущим транспортным средством помните, что в зимнее время машина сразу остановиться не смогут;

    - не устраивайте катания на резиновых ватрушках, санках и коньках вблизи проезжей  части улиц и дорог;

    - не стойте вблизи буксующей автомашины, ее может снести в любую сторону, не катайтесь, прицепившись сзади за бампер автомашины, при резком торможении можно не удержаться и очутиться под машиной.

    Уважаемые взрослые, используйте на верхней одежде своих детей светоотражающие элементы, чтобы водители транспортных средств могли вовремя увидеть несовершеннолетних детей в условиях короткого светового дня и ограниченной видимости. Это убережет их от беды.

    При перевозке детей в салоне автомобиля родителям следует помнить о необходимости использования детских удерживающих устройств и недопустимости нарушения ПДД.

   Соблюдая и объясняя своим детям эти простые правила, вы сохраните им жизнь и здоровье!

 

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району.         

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