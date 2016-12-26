Поздравление с Днем спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательной службы!

Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации и 26-летием МЧС России!

За 26 лет своей истории российская служба спасения на деле доказала всему миру свою способность оперативно реагировать на любую угрозу, любую чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной она не была.

В этот день звучат поздравления во всех уголках страны, потому что, куда бы ни пришла беда, спасатели первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим. Каждая минута работы спасателей, пожарных, всей команды МЧС России, измеряется количеством спасенных людей и числом предотвращенных трагедий.

Реалии современного мира постоянно убеждают нас в том, что профессия спасателя сегодня – одна из самых необходимых, уважаемых и благородных.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, сил и мужества, благополучия, понимания и поддержки в семье, а также удачи для того, чтобы вы всегда могли прийти на помощь всем тем, кто в ней нуждается!

Пусть реже происходят в нашей стране катастрофы и стихийные бедствия, а все критические ситуации имеют только благополучный исход. Крепкого здоровья, счастья, удачи, силы духа, успехов вам и вашим близким! И пусть телефон службы спасения звонит только по хорошим поводам!

С Днем спасателя!

ОНДиПР по Чановскому району