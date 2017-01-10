ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

На жилой сектор приходится 80% от общего числа пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. Основное количество пожаров в жилье происходит так или иначе по вине людей. В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по стране. По данным Центра пожарной статистики на 1 миллион человек в России при пожарах погибает более 100 человек. При этом количество пожаров в год на 1 миллион человек по России составляет около 2000. Главные причины гибели людей при пожарах - действие продуктов горения (76%) и высокая температура (19% ). Опасность угарного газа заключается в том, что он замещает кислород в крови, ускоряет дыхание, что приводит к ингаляции большого количества других газов в опасных концентрациях. Пониженная концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе при пожарах даже при отсутствии токсичных продуктов горения может препятствовать эвакуации и привести к человеческим жертвам.

Основные причины пожаров в жилых домах: неосторожное обращение с огнем, особенно при курении в нетрезвом виде, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов, отопительных печей, газовых и других устройств, а также детская шалость с огнем. Каждый гражданин, каждый житель р.п.Колывань и района должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности, при невыполнении которых, по неосторожности, невнимательности или просто незнания может случится возгорание и в одночасье огонь уничтожит всё на своем пути.

Неосторожность при курении – одна из распространенных и потенциально опасных предпосылок пожара, часто ведущая к гибели курящего, в особенности, если курение происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Но помимо того что курильщик может сгореть сам из-за своей безответственности и беспечности, могут пострадать или погибнуть невинные люди. Возьмите за правило курить в строго отведенных и приспособленных для этого местах. В домашних условиях курите там, где меньше всего горючих материалов и строго в пепельницу, которую своевременно не забывайте очищать, ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты в мусорные ведра , на газоны, особенно с балконов и лоджий.

Электричество является источником энергии, и приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. Вырвавшись на свободу, оно может сотворить немало бед. Очень часто пожары в жилом секторе происходят из-за неисправности электрической проводки или пренебрежения правилами пожарной безопасности при использовании бытовых приборов. Постоянно контролируйте, чтобы проводка была в исправности, не нарушалась её изоляция. Запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях, заклеивать обоями, окрашивать и мыть. Все электроприборы должны подключаться исправными штепсельными соединениями. Уходя из дома непременно выключайте всё, включённым может оставаться только холодильник. Нередки в качестве причин пожара и короткие замыкания. Они наступают в результате соединения двух проводников без изоляции друг с другом. Если в месте короткого замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально воспламенятся. Весьма актуальны, особенно для сельской местности, пожары, возникающие из-за перегрузки электропроводки, что происходит при одновременном включении в электросеть нескольких мощных потребителей тока: чайник, стиральная машина, плита, телевизор и др.- в этом случае происходит резкий нагрев проводов до недопустимо высокой температуры, что крайне пожароопасно. Для безопасной эксплуатации электрооборудования, необходимо: тщательно соединять провода, правильно выбирать сечение проводников, исключать одновременное включение нескольких приборов в розетку, обеспечивать охлаждение (вентиляцию) электроприборов, применять только исправные предохранители и автоматические выключатели. Работы необходимо поручать только квалифицированным организациям, имеющим лицензию.

Во многих частных домах, банях используются отопительные печи. Нарушение правил их устройства или эксплуатации – одна из распространенных причиной пожаров.

Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Нередко в результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых в свою очередь могут вылететь искры - это может стать причиной пожара. Также пожар может вызвать загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь необходимо чистить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего периода эксплуатации – не реже одного раза в три месяца. В сухую погоду необходимо очистить дымоход от сажи, копоти и других отложений. Вся печь и труба нуждаются в регулярной побелке - образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести. Нельзя использовать для растопки печи горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра. Строить печь должны специалисты-печники с соблюдением всех необходимых требований, в том числе правил и норм пожарной безопасности.

Уважаемые Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! Держите спички (зажигалки и т.п.), горючие жидкости в недоступных для них местах. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в доме с затопленной печью, с обогревательными приборами, в особенности с открытой спиралью и не имеющих устойчивых оснований. С самого раннего возраста прививайте ребенку сознательность и ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности, дабы избежать беды сейчас и в будущем.

Согласно статье 34 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять о нем пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и другие законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности") влечет за собой дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

Обезопасить свой дом очень важно, но не менее важно обращать внимание на тех, кто живет рядом. Возможно, среди ваших соседей есть те, кому нужна помощь, например, пожилые люди, инвалиды. Уделите им внимание. Тем самым вы сохраните собственное имущество, здоровье и жизнь!»