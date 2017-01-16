В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, с 20 по 22 января, текущего года, на территории Чановского района будет проведено специальное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», по массовой проверке водителей транспортных средств, с целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так же Госавтоинспекция района просит граждан сообщать, о всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району