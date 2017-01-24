ДеятельностьГосавтоинспекцииЧановского района по обеспечению безопасности дорожного движения по итогам 2016 года

По итогам 12 месяцев 2016 года на территории Чановского района Новосибирской области отмечается снижение ДТП 12 (2015 год -14), погибло 11 (2015 -7) и получивших при этом травмы - 12 (2015- 18) граждан.

В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма проведен анализ совершенных ДТП в районе, принимаются целенаправленные меры организационного и профилактического характера. Так обеспечена ежесуточная расстановка личного состава, на основе текущего анализа и повседневной оценки дорожно-транспортной обстановки как на трассе Р-254 «Иртыш» так и на территории района. В целях предупреждения ДТП в наиболее аварийных местах, обеспечено оптимальное использование имеющихся сил и средств. Ежемесячно на трассе Р-254 «Иртыш» на объектах дорожного сервиса проводятся беседы с водителями находящимися в кафе по вопросам безопасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного движения. Организована работа нарядов ДПС по выявлению административных правонарушений на трассе Р-254 «Иртыш» способствующих совершению ДТП. Организован дополнительный выход нарядов из числа личного состава государственных инспекторов ОГИБДД для несения службы на трассе Р-254 «Иртыш». Проведенными мероприятиями удалось снизить количество ДТП на федеральной трассе.

В соответствие с приказом начальника Отдела МВД России по Чановскому району, весь инспекторский состав отделения ГИБДД закреплен за школами Чановского района Новосибирской области, где проводятся профилактические беседы с учащимися. Проведение профилактических бесед и обследование школ так же проводится инспектором по пропаганде. С управлением образования, разработан совместный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 г.г. За период 2016 года, проведено обследование школ по вопросам качества и объема преподавания правил дорожного движения, во внеклассной и внешкольной работе, а так же обследовано состояние улично-дорожной сети, средств организации дорожного движения на прилегающей к школам территории. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, в отчетном периоде отделением ГИБДД подготовлено 84 материала в средства массовой информации. Сотрудниками проведено 880 бесед с водителями индивидуального автотранспорта, в коллективах автохозяйств, где затрагивались вопросы соблюдения ПДД, профилактики детского травматизма.

В общеобразовательных учреждениях организовано 6 отрядов Юных инспекторов движения, в которых занимается 55 детей. Организована работа экипажей ДПС по выявлению нарушений Правил дорожного движения РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, с использованием «карточки учета нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними». В рамках межведомственного взаимодействия проведено 7 комиссий по безопасности дорожного движения.

Выявлено нарушений правил дорожного движения всего- 7015, по отдельным видам выглядит следующим образом: (управление транспортным средством в состоянии опьянения) – 156, отказ от медицинского освидетельствования 18, управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения 83, нарушения правил дорожного движения допущенных пешеходами 820, превышение установленной скорости движения 2287. Целенаправленно ведется работа по исключению правонарушений при перевозках детей, составлено 194 протоколов.

Для повышения оперативности принятия мер к правонарушителям, взаимодействие со службой судебных приставов переведено на электронный документооборот, практикуются рейды, дополнительные сверки, что позволило увеличить процент взыскания до 88.3% (при среднем по районам Новосибирской области 79%).

В мировых судах вынесено 76 постановлений о лишении права управления, 49 водителей арестованы; 18 осуждены к обязательным работам,

Службой участковых уполномоченных полиции выявлено 183 нарушений правил дорожного движения.

С учетом проведенного анализа основных причин совершения ДТП, категорий участников дорожного движения были запланированы и проведены ряд предупредительных профилактических общеобластных и локальных мер в рамках межведомственного комплексного мероприятия «Внимание – дорога!» с учетом сезонных особенностей летнего режима движения автотранспорта среди различных категорий участников дорожного движения, в том числе водителей автотранспортных предприятий, грузового транспорта, нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Чановского района уверена, что привлечение внимания к Правилам дорожного движения жителей района, принесет свои положительные результаты и поможет снизить аварийность в наступившем новом году.





Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району

майор полиции Шакиров Р.Р.







