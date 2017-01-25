Снег на крыше - это опасно

С начала зимы на территории Новосибирской области выпало значительное количество снега. Большие снежные шапки скапливаются на крышах различных зданий и сооружений ( частных и многоквартирных жилых домах, на общественных и производственных зданиях и т.д.), в том числе на крышах легких сооружений, так их как веранды, навесы и т.д. Большое количество снега на крышах опасно тем, что строительные конструкции могут не выдержать снеговую нагрузку, в результате чего может произойти обрушение кровли зданий и сооружений, в результате чего могут погибнуть и получить травмы люди, так же в результате обрушение кровли необходимо будет проводить ее восстановление, что намного труднее, чем своевременная ее очистка. Обрушение кровель может стать причиной возникновения пожара, так как в большинстве зданий в чердачном помещении расположены электротехнические устройства и разное инженерное оборудование. Так же наличие большого количества снега на крыше может способствовать его сходу и нанести увечья людям , находящимся под снежной лавиной.

После происшедшего чрезвычайного происшествия на территории Новосибирской области, связанной с обрушением кровли от тяжести снега и гибелью людей, было проведено заседание КЧС и ОПБ Новосибирской области, на котором были определены задачи, с целью недопущения подобных ЧП. В Чановском районе данный вопрос был так же рассмотрен на заседании КЧС и ОПБ при главе Чановского района. На заседании комиссии руководителям различных форм собственности, организациям ЖКХ и гражданам было рекомендовано провести очистку крыш от снега, а так же осуществлять вывозку снега с территории организаций, с населенных пунктов и придомовой территории.

Сотрудники МЧС России по Новосибирской области призывают граждан, руководителей учреждений и организаций, глав поселений. В целях недопущения чрезвычайных происшествий на территории Чановского района связанных с обрушением кровель зданий и сооружений, предотвращения гибели и травмирования людей, животных Вам необходимо организовать очистку крыш от снега, тем самым вы сбережете свое имущество от повреждений, человеческие жизни и материальные средства.

ОНД и ПР по Чановскому району ГУ МЧС России по Новосибирской области