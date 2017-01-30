На территории рабочего поселка Чаны и Чановского района, в период с 27 по 30 января, Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый Водитель!». За время проведения данного мероприятия, автоинспекторами, были выявлены и задержаны 4 водителя, управляющие транспортными средствами в состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что c 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования стали уголовно наказуемыми деяниями. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району