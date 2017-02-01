Требования пожарной безопасности для жилого сектора

За январь 2017 года на территории Чановского района произошло 2 пожара, из которых 1 произошел в жилом секторе и 1 на автотранспортном средстве в процессе движения автомобиля. В результате происшедших пожаров огнем поврежден жилой дом и грузовой автомобиль. Проведенные анализы пожаров по годам показывают, что ежегодно наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), нарушение правил монтажа и правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации газового оборудования, нарушение требований пожарной безопасности и неисправность печей отопления. Происходящие пожары уничтожают и повреждают строения, приносят материальные ущербы , вред жизни и здоровью граждан.

В целях недопущения пожаров на территории Чановского района, снижения тяжести от них последствий ОНД и ПР по Чановскому району просит обратить внимание граждан на следующие требования пожарной безопасности, которые помогут Вам избежать пожара:

При эксплуатации электрооборудования

Электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

При пользовании газом

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Запрещается эксплуатация газобаллонного оборудования в многоквартирных домах высотой выше 2-х этажей.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома).

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружения пожара, нахождение людей на момент его воззникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Чтобы обезопасить себя и своих близких предлагаем Вам задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя. Извещатель крепится к потолку при помощи 2-х саморезов, не имеет ни каких проводов. Элемент питания- батерейка типа «крона». Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал который способен разбудить даже хорошо выпившего человека.

Сберегите свою жизнь и жизни своих близких установив в квартире

автономные дымовые пожарные извещатели.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "01", 21-448; с мобильного «101», «112»

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.