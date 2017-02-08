Пожарная безопасность на сходе граждан!

В Чановском районе продолжаются встречи с населением (сходы граждан) «С отчетом о работе за 2016 год глав поселений». 07.02.2017 года сход граждан был проведен на территории п. Моховое. В составе рабочей группы комиссии принимал участие сотрудник ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ходе встречи с населением до присутствующих граждан начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Чеботок А.М. доведена информация о происшедших пожарах и их последствиях за 2016 год, основные причины происшедших пожаров и причины, способствовавшие гибели и травмированию людей. Было особо отмечено, что из 33 происшедших пожаров за 2016 год 25 пожаров произошло в жилом секторе. Самыми распространенными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении); нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и при эксплуатации электрооборудования, происходят пожары из-за детской шалости с огнем. Доведена информация о происшедших пожарах за истекший период 2017 года, а так же о пожаре происшедшим 06.02.2017г. в р.п. Чаны.

Особое внимание было заострено на том, что по статистике большинство пожаров происходит в вечернее или ночное время, когда люди находятся в состоянии сна, и в этих случаях шансы на спасение невелики. В большинстве случаев от начальных признаков возгорания до появления открытого пламени часто проходит достаточно большой промежуток времени. Более того, даже после возникновения открытого пламени есть еще в среднем десять минут начальной стадии пожара, когда огонь еще не охватил все помещение и не отрезал пути эвакуации. Таким образом, обнаружив возгорание на ранней стадии, можно если не ликвидировать его, то, по крайней мере, покинуть горящее помещение. Автономный дымовой пожарный извещатель является одним из самых эффективных способов обнаружения возгорания и оповещения.

Принцип действия автономных дымовых пожарных извещателей основан на контроле оптической плотности окружающей среды. В случае обнаружения задымленности они подают извещение в виде громких звуковых сигналов. Таким образом, установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь. Приобретение и установка АДПИ в домах и квартирах – это еще один способ обезопасить вашу жизнь и имущество!

В завершении выступления сотрудник ОНДиПР по Чановскому району призвал жителей Чановского района относиться к требованиям пожарной безопасности более серьезно, соблюдать пожарную безопасность при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, не оставлять малолетних детей без присмотра и не допускать игр с огнем, приобретать и устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области