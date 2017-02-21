В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов, наложенных за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления фактического окончания исполнительных производств, обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения, на территории р.п. Чаны и Чановского района Новосибирской области, с 13 по 17 февраля 2017 года, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

Сотрудниками ГИБДД и ССП, совместно проведена отработка правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, привлечено к административной ответственности, 20 граждан по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району