С 07 по 09 марта, в период празднования международного женского дня, в Чановском районе Госавтоинспекция проводила профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района 4 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один из которых подпадает по санкцию статьи 264 УК РФ.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району