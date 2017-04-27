Государственный пожарный надзор предупреждает!



На территории Чановского района установилась сухая, жаркая и ветреная погода. Только за период с 26 по 27 апреля на территории Чановского района по данным космического мониторинга было выявлено более 20 возгораний сухой травянистой растительности, а так же начинавшиеся ландшафтные пожары были обнаружены жителями Чановского района, о чем были проинформированы соответствующие службы и на их ликвидацию были задействованы пожарные команды. Пожары происходящие в труднодоступных местах и заболоченной местности принимают большие размеры и их тушение затруднено. Граждане, которые не задумываясь поджигают сухую травы, бросают непотушенные спички и окурки, своими действиями наносят ущерб живой природе, ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы. Восстанавливаться от таких потерь территория может не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

С целью предупреждения пожаров, как природных так и бытовых сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с сотрудниками отдела полиции, службой лесного хозяйства проводят профилактические рейдовые мероприятия в населенных пунктах и лесах. Как показали проведенные мероприятия, что некоторые граждане не соблюдают требования пожарной безопасности в части запрещения разведения костров и сжигания мусора в населенных пунктах, хотя об этом жители нашего района постоянно информируются. Такие факты были выявлены на территории Новопреображенского, Блюдчанского и Матвеевского сельсоветов. В отношении данных граждан составлены протокола об административном правонарушении и они будут привлечены к ответственности.

Кроме этого, в ходе рейдовых мероприятий уделяется внимание очистке территории населенных пунктов от сухой травы и мусора. За наличие неубранной сухой травы, бурьяна к административной ответственности привлечены ряд глав муниципальных образований. Так же административная ответственность за заросший бурьяном участок домовладения предусмотрена в отношении граждан, которая будет применяться в ходе рейдовых мероприятий.

Сжигание отходов (сухой травы) и тары в необорудованных местах, неочищенная территория домовладения и прилегающая к нему территория от сухой травы влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

- на должностных лиц в размере от 6 000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.



На сегодняшний день сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району в ходе рейдовых мероприятий в населенных пунктах и прилегающих к ним территориям за нарушения требований пожарной безопасности составлено 4 административных протокола на граждан и 28 в отношении должностных лиц по ст. 20.4 КоАП РФ.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!