Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Госавтоинспекцией. Для регистрации в личном кабинете потребуются паспортные данные, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Напомним, что с 1 января 2017 года государственные услуги, в том числе предоставляемые Госавтоинспекцией, обойдутся на 30% дешевле. Скидка будет действовать в том случае, если вы подадите заявку и оплатите государственную пошлину через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Полный перечень государственных услуг можно посмотреть на Официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru. Также на сайте имеется информация о графике работы подразделений Госавтоинспекций, адрес, контактные телефоны, банковские реквизиты для оплаты государственных пошлин. Также размещена информация о необходимых для регистрации или снятия с учёта транспортного средства, выдачи или замены водительского удостоверения документах и их образцах в электронном виде.

Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.

Госавтоинспекция района призывает всех граждан использовать возможности Единого портала государственных услуг, оценить по достоинству всего его преимущества.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району